Union Sint-Gillis onderhandelt over locatie Europees voetbal: "Den Dreef en Koning Boudewijnstadion liggen op tafel"

Union is de leider in de Jupiler Pro League en is al zeker van Europees voetbal. Maar de Brusselaars hebben een stadion dat niet aan de voorwaarden voldoet om Europese wedstrijden af te werken. En dus is het uitwijken naar Den Dreef in Leuven, thuisbasis van OHL, of de Heizel waar het Koning Boudewijnstadion in Brussel is.