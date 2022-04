Vakbonden viseren dienstenchequebedrijf in Waregem met schuimactie

Vanmorgen werd één van de grootste dienstenchequebedrijven van het land aangepakt met een schuimkanon. Greenhouse maakt volgens hen véél winst, maar die winst investeren ze niet genoeg in de poetshulpen die voor hen werken. Extra loon en een betere kilometervergoeding, dat is wat de vakbonden vragen. Dat vindt ook poetshulp Gina Leyn uit Ieper die mee actie voert: “Wij blijven in de kou staan, want we krijgen enkel een kilometervergoeding als we van opdracht naar opdracht rijden. Die vergoeding bedraagt 13 eurocent per kilometer, we steken er eigenlijk aan toe. En het woon-werkverkeer wordt niet vergoed. Moeten we die afstand misschien op het water afleggen?”