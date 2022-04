Van Japanse twittermijt tot quarantainegarnaal: meer dan 2.000 nieuwe zeesoorten ontdekt in 2021

Zo is er ook de Japanse twittermijt (Ameronothrus twitter) die nauwelijks 0,5 millimeter groot is. De mijt werd toevallig ontdekt door fotograaf en natuurliefhebber Takamasa Nemoto aan een scheepswerf in het Japanse Honshu. Hij had die dag weinig vis gevangen en daarom fotografeerde hij de mijten die rondkropen op de werf. De foto's plaatste hij daarna op Twitter. Een Japanse mijtenonderzoeker zag de beelden en concludeerde dat het om een nooit eerder beschreven soort ging.