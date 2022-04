Vlaamse Waterweg mag vervallen douanekantoortje langs Zuid-Willemsvaart in Lanaken niet slopen

De voorbije decennia werden de andere douanekantoortjes langs de Zuid-Willemsvaart wel al afgebroken. De gemeente Lanaken hoopt dat het overgebleven kantoortje in Smeermaas nu een nieuwe invulling krijgt. "We hopen dat het pand verkocht kan worden", zegt burgemeester Marino Keulen (Open VLD). "Dat kan aan een bedrijf, vereniging of particulier zijn." De Vlaamse Waterweg gaat nu nog bekijken hoe het verder gaat.