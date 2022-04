Oekraïense president Zelenski spreekt VN-Veiligheidsraad toe: "Ergste oorlogsmisdaden sinds WO II"

"Ze hebben hele families gedood en geprobeerd de lichamen te begraven. Ze hebben mensen op straat neergeschoten. Sommigen achter in het hoofd. Ze hebben mensen in appartementen en huizen gedood. Burgers die probeerden te vluchten werden in hun auto's verpletterd door tanks, in het midden van de straat. Ze hebben ledematen afgehakt. Vrouwen verkracht in het bijzijn van kinderen. ..."



En dat allemaal werd gedaan door een lid van de VN-Veiligheidsraad, gooide Zelenski zijn publiek voor de voeten. De Oekraïense president vroeg zich luidop af waar de veiligheid is "die de Veiligheidsraad moet garanderen". "Waar is de vrede? Het opzet van deze organisatie", herinnerde Zelenski de leden van de Veiligheidsraad aan Artikel 1 van het Handvest van de Verenigde Naties. "Dat handvest is letterlijk geschonden."