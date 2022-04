Voetbal Vlaanderen zamelt oude voetbalnetten in voor Oekraïne

Voetbal Vlaanderen ondersteunt hierbij de vraag die vertrekt vanuit de gemeente Puurs-Sint-Amands. De gemeente is al meer dan 40 jaar een zusterstad van het Poolse Debica. Aan het begin van de oorlog werd er een werkgroep opgericht die goederen inzamelt en opstuurt naar Debica om zo de vele Oekraïense vluchtelingen ter plaatse te ondersteunen. Alfried Peleman, voorzitter van de Werkgroep Puurs-Debica: "We kunnen al wekenlang rekenen op de solidariteit van mensen uit de wijde omgeving. Zo konden we al veel geld inzamelen om droge voeding en slaapgerief te kopen. Door ter plaatse te gaan, kwam de eerder onverwachte vraag naar voetbalnetten. We zijn dan ook heel blij dat Voetbal Vlaanderen deze oproep ondersteunt."

Eerder besliste de voetbalfederatie al dat minderjarige Oekraïense spelers welkom zijn in de voetbalclubs en kunnen aansluiten via een vereenvoudigde procedure. Voetbal Vlaanderen werkt ook aan een brochure en informatiemateriaal die de clubs kunnen gebruiken om Oekraïense spelers te verwelkomen.

Clubs kunnen hun netten doneren via deze link (Voetbalnetten voor Oekraïne).