Vooruit wil onderzoek naar contactopsporing bij onder meer Callexcell in Sint-Truiden

Bij Callexcell in Sint-Truiden zou dat om 70.000 uren gaan. Callexcell is onlangs in handen gekomen van zakenman Roland Duchâtelet. "Er is destijds een factuur van 342.000 euro die bestemd was voor gemeenten, per ongeluk naar het Agentschap Zorg en Gezondheid gestuurd, maar dat is ondertussen rechtgezet." Hij geeft ook toe dat er in het begin inderdaad te veel calltakers in dienst waren, maar als er te weinig waren geweest zou er ook kritiek gekomen zijn.

Vooruit zal na de paasvakantie een motie indienen met de vraag om het gerechtelijk onderzoek uit te breiden.