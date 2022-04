Watertoren in Baal helemaal leeg door breuk in toevoerleiding, gezinnen zitten zonder drinkwater

Op de Begijnendijksesteenweg in Gelrode, bij Aarschot, is een breuk ontstaan op de toevoerleiding die water aanvoert van het waterproductiecentrum in Aarschot naar de watertoren in Baal, daardoor staat de watertoren leeg. “De Watergroep is momenteel ter plaatse om herstellingen uit te voeren”, zegt burgemeester van Begijnendijk Bert Ceulemans (Samen). “Omdat de watertoren leeg is, hebben heel wat gezinnen momenteel geen water uit de kraan. Hoe groot de groep is, is moeilijk te zeggen. Maar sowieso gaat het om heel wat inwoners van Begijnendijk en Betekom, maar ook van Baal.”