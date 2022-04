West-Afrika staat op de rand van ergste voedselcrisis in een decennium

De sowieso al rampzalige situatie in de regio dreigt door de oorlog in Oekraïne alleen maar erger te worden, zo melden onder meer Oxfam, Save the Children en World Vision in een gezamenlijke mededeling. Meer dan 27 miljoen mensen in het westen van Afrika lijden nu al honger. Tegen juni dreigen daar nog eens 11 miljoen mensen bij te komen.

De voedselprijzen in West-Afrika zijn de afgelopen vijf jaar al met 30 procent gestegen door droogte, overstromingen, conflicten en de economische gevolgen van de coronapandemie. Door de oorlog in Oekraïne kunnen de voedselprijzen wereldwijd met nog eens 20 procent toenemen, zo blijkt uit een raming van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO).

Bovendien zal de oorlog de beschikbaarheid van tarwe in heel wat Afrikaanse landen wellicht aanzienlijk doen afnemen. Een groot deel van dat basisproduct wordt uit Rusland of Oekraïne geïmporteerd. Ook aan de andere kant van het continent, in de Hoorn van Afrika, dreigt de ernstigste droogte in veertig jaar miljoenen mensenlevens in gevaar te brengen. In delen van Somalië, Ethiopië en Kenia worden meer dan 13 miljoen mensen bedreigd door acute honger, zo blijkt uit cijfers van de VN.