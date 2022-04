Zomerdokters gezocht voor de wachtpost in Veurne: "Gratis verblijf in vakantiehuisje in ruil"

Vorig jaar waren er voor het eerst zomerdokters actief in De Panne, maar nu is de huisartsenwachtpost in Veurne ook op zoek naar versterking. Sofie Corteel van Huisartsenkring IJzerstreek en Westkust: "Wij zijn eigenlijk op zoek naar verschillende huisartsen die tijdens de week in juli en augustus consultaties houden vanuit de wachtpost in Veurne. En dat voor alle toeristen en tweedeverblijvers die aanwezig zijn in onze regio, namelijk De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Veurne, Diksmuide en Alveringem. Zo kunnen alle mensen die aan zee verblijven terecht bij een huisarts."

"De arts krijgt daarvoor in ruil een zomerhuisje om in te verblijven met het gezin. Er worden ook gratis vrijetijdsactiviteiten aangeboden", besluit Corteel.