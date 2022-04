Zware brand in Lendelede: “Door enorme schade duurde het uren voor we zeker wisten dat er geen slachtoffers zijn”

Het was de buurman die het vuur heeft opgemerkt en de brandweer belde. Die was snel ter plaatse, maar ondertussen sloegen de vlammen al uit het dak. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere huizen, maar de woning zelf brandde uit. “De schade is zo groot dat het lang niet duidelijk was of iemand in de brand was achtergebleven”, zegt Tom Janssens van het parkt. "Maar de huurder blijkt gelukkig in Spanje te zitten. In het huis was het vaak een komen en gaan van mensen en even bestond de mogelijkheid dat er een vriend van de huurder verbleef, maar ook dat was niet het geval."

Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Een branddetectiehond moet de brandhaarden detecteren en uitsluitsel brengen.