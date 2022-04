Zware verkeershinder op Grote Ring in Hasselt na ongeval op kruispunt met Sint-Truidersteenweg

Het ongeval veroorzaakte heel wat verkeershinder, zowel op de Grote Ring als op de Sint-Truidersteenweg. De politie is het verkeer aan het regelen. "We proberen de hinder zo snel mogelijk op te lossen", zegt Jessica Vandebeek van de politiezone LRH. "We raden bestuurders aan om de omgeving van de op- en afritten van de E313 in Hasselt-Zuid te vermijden."