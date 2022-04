Bewoners blikken terug op brand in Opwijk: "De geur van een gezellig vuurtje doet me denken aan de brand"

"Onderweg naar de kazerne zag ik al een grote rookpluim boven het centrum hangen. Dat zorgt ervoor dat je meteen op scherp staat", vertelt Bert Hofmans, onderofficier bij de vrijwillige brandweer van Opwijk. "Toen we aankwamen, zagen we dat de brand al vergevorderd was. De zolderverdieping stond volledig onder rook. We hebben nog geprobeerd om langs binnen een blussing te doen, maar dat werd te gevaarlijk en dan hebben we van buitenaf geblust."

Het besef van de impact en wat er aan de hand is, komt pas later, volgens Hofmans. "Op het moment zelf ben je gefocust op de taak. Je probeert eerst iedereen in veiligheid te brengen en te blussen. Het is pas later dat er wat rust komt in je hoofd en dat je beseft wat je aan het meemaken bent."