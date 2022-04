25 jaar taxichauffeur, dat zijn 25 jaar straffe verhalen: “Tom Cruise kwam aan in zijn jeansbroekske”

“Ik herinner me ook nog David Copperfield. Er waren toen een aantal shows van hem in Vorst Nationaal. Met drie chauffeurs moesten we daar een dag en een nacht stand-by zijn. We mochten ook naar de show gaan en achter de schermen, maar we moesten we een contract tekenen dat we daar niets over mochten zeggen. Plots roepen ze de eerste chauffeur, die moest met de ganzen van David Copperfield gaan wandelen, dat was zijn taak (lacht). Uiteindelijk hebben we de groep midden in de nacht naar een restaurant gebracht, dat was onze enige rit. die we hebben moeten doen”, zegt Herman.