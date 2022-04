“E poar veroaltsjes oitet stad”: Antwerpse gids brengt boek uit om Antwerps dialect in leven te houden

Op 1 april bracht Antwerps dialectengids Patrick Van Ouytsel een boek uit met volksverhalen, mythes, legendes en historische weetjes over de stad. Als auteur schreef hij zijn eerste boeken voor kinderen "Nestje... e ratteke uit de ruien" is daar één van. Nu schrijft hij voor het eerst over het gidsen in Antwerpen. Van Ouytsel gidst mensen door de stad in het Antwerps dialect: “Het Antwerps is aan het uitsterven, op deze manier houden we het dialect in leven. We vertellen hetzelfde als de traditionele stadsgidsen, alleen gaat het er bij ons iets losser aan toe”, vertelt de gids bij Radio 2 Antwerpen.