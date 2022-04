Reinhilde Decleir overleden (73): bekijk haar grootste rollen, van "Van vlees en bloed" tot bezieler Tutti Fratelli

In 2017 kreeg Decleir een rol in de succesvolle Eén-serie "Beau Séjour". Kato, gespeeld door Lynn Van Royen, moet daarin haar eigen moordzaak oplossen. Niet eenvoudig, want hoewel ze dood is, kan niemand haar zien of horen. Declair vertolkte de rol van Renée Brouwers, de oma van Kato. Renée is een robuuste maar goedlachse vrouw die beschikt over een enorm relativeringsvermogen.