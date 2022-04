Al 70 dassen doodgereden in Limburg dit jaar: "10 tot 15 procent meer dan voor coronacrisis"

De dassenwerkgroep in Limburg stellen vast dat er meer en meer dassen sneuvelen in het verkeer. "Tijdens de lockdowns lag dat aantal lager omdat er nu eenmaal minder verkeer was", gaat Reekmans verder. "Nu merken we toch een stijging met 10 tot 15 procent in vergelijking met voor de coronacrisis." De kadavers van de aangereden dassen worden verzameld voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, voor wetenschappelijk onderzoek.