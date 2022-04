Overleg tussen cultuursector en politici uit Limburg: "Want Limburg valt vaak uit de boot wat subsidies betreft"

Limburg doet het niet zo goed op het vlak van subsidies voor de cultuursector. Er zijn weinig aanvragen voor subsidies en vorig jaar kregen slechts 8 van de 14 dossiers een positieve beoordeling. Om het tij te keren is er op 22 april een overleg tussen de verschillende cultuurorganisaties en de ministers, parlementsleden en burgemeesters uit onze provincie. Adinda Van Geystelen van het Limburgse Kunstenoverleg: “Elke organisatie in Limburg speelt een cruciale rol in het landschap. Vanaf het moment dat je daar iets in schrapt, verliest Limburg altijd iets cruciaals. Dus het is belangrijk dat we ook de politiek erop wijzen dat ze een rol te spelen hebben om die Limburgse dossiers in Brussel te verdedigen.”