Zin uit "Een schitterend gebrek" van Arthur Japin is "mooiste zin over de liefde uit Nederlandse literatuur"

Arthur Japin voelt zich vereerd, maar hij moest wel even zoeken waar in zijn roman de zin precies voorkwam. Zelf vindt hij de zin niet zo heel speciaal, maar hij heeft wel een verklaring waarom de zin mensen aanspreekt. "Qua stijl is het niet meteen een mooie, bijzondere zin, maar het is wel kernachtig", legde Japin in het NOS-programma "Met het oog op morgen" uit. "Het is wel iets wat dicht bij mij ligt en ik denk dat dat sowieso het geheim is van dit soort dingen. Als je dicht bij jezelf blijft of bij wat je zelf ervaren hebt, dan heb je de grootste kans dat heel veel mensen dat herkennen."