Boerenbond voert actie langs parcours Scheldeprijs in Schoten

De Boerenbond koos niet toevallig de Scheldeprijs uit om zijn ongenoegen over het stikstofakkoord duidelijk te maken. "We voeren actie bij alle Vlaamse voorjaarsklassiekers", zegt Hans De Schutter van de Boerenbond, "omdat die allemaal passeren door het Vlaamse platteland, waar een groot deel toch van beheerd wordt door landbouwers. Daarnaast is de koers ook een harde stiel, met vallen en opstaan. Wij kennen dat als landbouwers ook. Maar nu hebben we toch het gevoel dat we in een valpartij gedwongen worden."