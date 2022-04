Maaseik wil verhaal van Bokkenrijders beter in de kijker zetten 

Maaseik wil dat mystieke verhaal nu verder uitwerken. "We hebben al een themawandeling en een tentoonstelling, maar we willen nog verder inzetten op het werk van Rocky Grispen", vertelt schepen van Toerisme Myriam Giebens (Vooruit). "We willen de geschiedenis nog beter uitwerken in het straatbeeld en zeker die onderaardse gangen betrekken."