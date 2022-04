Bonheiden en Rijmenam lanceren brievenbus voor post aan overledenen: "vooral voor kinderen bedoeld"

Bonheiden hoopt op met de brievenbus een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren in het rouwproces. "Het idee komt van voormalig burgemeester Guido Vaganée (N-VA). "Het rouwproces, zeker bij kinderen, is altijd moeilijk", aldus Vaganée."Het idee was om het hen zo toch wat makkelijker te maken.

"Iedereen is begaan met een rouwproces, zeker bij kinderen", treedt huidig schepen Yves Goovaerts (BR-Bonheiden Rijmenam) hem bij. "We hopen dat de brievenbus helpt bij het verwerken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een brief schrijven naar hun overleden opa of een tekening maken voor een vriendje die te vroeg is heengegaan."