Brusselse schoolrefters krijgen make-over: “Moeten aangename plekken worden om tot rust te komen”

"De schoolrefter is de plaats waar leerlingen hun maaltijd nuttigen, maar uit onderzoek blijkt dat ze de middagpauze vaak associëren met negatieve gevoelens. De infrastructuur van de schoolrefter is vaak verouderd en het is er niet gezellig." Dat zegt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in een persbericht, en daarom ook wil de VGC de refters herinrichten. "Het moeten naast gezellige eetplekken, ook plaatsen worden waar leerlingen na de lesuren even tot rust kunnen komen. Refters worden vaak ook ingezet voor andere activiteiten zoals naschoolse opvang of pedagogische activiteiten. Daarom moeten de refters ook een multifunctioneel karakter krijgen."