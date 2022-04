BTW op fietsen wordt toch niet verlaagd, budget naar fietsvergoedingen?

Guy Crab van fietssectorfederatie Traxio Velo het al lucht gekregen van de beslissing en kan er begrip voor opbrengen, ook al omdat hij ook nadelen ziet in een btw-verlaging voor fietsen.

“Als de btw verlaagd zou worden, zouden fabrikanten hun prijzen verhogen”, en de btw-verlaging dus teniet doen, merkt Crab op. Fietsfabrikanten voeren in verschillende landen namelijk vaak dezelfde prijzen. En als in België de btw verlaagd zou worden, is dat dus geen garantie dat de prijs in de winkel ook verlaagt.