Colruyt geeft korting bij aankoop van 3 pakken bloem: "Je mag er toch maar 2 kopen?"

Luisteraar Machteld Dubois doet een opvallende ontdekking in de folder van de supermarktketen deze week. "Je krijgt 20 procent korting als je minimum 3 pakken bloem koopt van Anco of Soubry. Vreemd, want je mag maar 2 stuks kopen." Machteld vraagt zich ook af of Colruyt daar zelf al bij heeft stilgestaan.