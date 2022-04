Britse zanger Ed Sheeran wint plagiaatzaak rond "Shape of you"

De wereldhit "Shape of you" van de Britse zanger Ed Sheeran is geen plagiaat. Dat heeft het Britse Hooggerechtshof geoordeeld. Sheeran was aangeklaagd door de Britse hiphopartiest Sami Switch (echte naam: Sami Chokri). Volgens hem haalde Sheeran de mosterd voor "Shape of you" bij zijn twee jaar oudere nummer "Oh why".