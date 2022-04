Na corona gooien oorlog en energie roet in ons eten: voedingsindustrie wil kosten kunnen doorrekenen aan supermarkten

Volgens de voedingsbedrijven is het onvermijdelijk dat winkelprijzen voor voeding de komende tijd zullen stijgen. De voedingsproducenten klagen erover dat supermarktketens nauwelijks openstaan om te spreken over prijsstijgingen. Door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis schieten de onkosten om voedsel te produceren steil omhoog. “Als we die kosten niet kunnen doorrekenen, wordt het nauwelijks nog rendabel om verder te produceren”, luidt sectororganisatie Fevia de alarmbel.