Geen speedpedelecs meer op fietspad naast Koninklijke Baan in Bredene en De Haan: "Te gevaarlijk"

Binnenkort zijn geen speedpedelecs en bromfietsen meer welkom op het fietspad naast de Kapelstraat en de Driftweg in Bredene, in plaats daarvan moeten ze op de gewone baan rijden. Binnenkort komen daarvoor aangepaste borden, het teken van een bromfiets met de letter P.

Het fietspad is ongeveer 5 kilometer lang en loopt tot in De Haan. Daar is het verbod al een tijdje in werking, op vraag van het stadsbestuur van De Haan en na enkele klachten van de inwoners, is het binnenkort ook verboden in Bredene.

Het fietspad is te smal voor de speedpedelecs om veilig in te halen. Naast het fietspad is er een voetpad, waardoor de speedpedelecs bij het inhalen ook de voetgangers hinderen. Volgens burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) kwamen al meldingen binnen van inwoners die de situatie niet meer veilig vonden.

"Die fietsen halen soms snelheden tot 45 kilometer per uur, dan hoor je eigenlijk niet meer thuis op een fietspad, maar op de openbare weg. De speedpedelecs moeten niet op de Koninklijke baan, zij kunnen gewoon op de Kapelstraat en de Driftweg rijden. Dat is ook een zeer veilige baan."