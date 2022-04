Gemeente Essen zoekt vrijwilligers om Nederlands te leren aan Oekraïense kinderen

Essen is op zoek naar vrijwilligers om bijlessen Nederlands te geven aan Oekraïense kinderen. "Na de paasvakantie worden 45 leerlingen uit Oekraïne verwacht in de scholen in Essen", vertelt Konings. "Dat gaat van kleuters tot middelbare scholieren. Het is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk mee de lessen kunnen volgen."