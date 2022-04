Gent plaatst extra roze picknickbanken omdat die minder snel gestolen worden dan losse stoelen

De stad Gent haalt zijn roze parkmeubilair weer boven. Dat is al een traditie sinds 2010. Bedoeling is om er ontmoetingsplaatsen van te maken in parken en groenzones. Vorig jaar stonden er 80 verdeeld over 49 locaties, nu zijn het er 100 op 58 plekken. Vanaf vandaag worden ze gezet.

Ook de olijfgroene losse parkstoelen keren terug, maar enkel naar de twee oorspronkelijke locaties: het Koning Albertpark en het Coyendanspark. Dat zijn drukbezochte parken met veel sociale controle. Omdat er heel wat stoelen verdwenen of stukgemaakt werden, kiest de Stad Gent nu voor meer roze picknickbanken op meer plaatsen.