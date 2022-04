Klimaatopwarming maakt bosgrond rijker, maar nieuwe bomen groeien moeilijker, blijkt uit onderzoek in proefbos UGent

"We leren er over het klimaat, over de effecten van stikstof die uit de atmosfeer op het bos neerkomt en over de impact van de hoeveelheid licht", legt bio-ingenieur Kris Verheyen uit. Vooral de effecten op de "kruidlaag" krijgen de aandacht: het gaat over de planten op de bosbodem zelf tot ongeveer 1,5 meter hoog. Uit het onderzoek zijn nu duidelijke resultaten naar boven gekomen: "De planten in de kruidlaag reageren heel sterk op extra licht en op extra warmte. Die beginnen sterker te groeien en ze produceren veel meer biomassa in vergelijking met planten waarbij we de extra warmte en licht niet toedienen."