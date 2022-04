Gezocht in Gistel: inwoners en handelaars die gebouw openstellen voor looptocht

Op 9 september organiseert de stad Gistel voor het eerst een "Urban Trail Run", beter gekend als een looptocht waarbij deelnemers doorheen gebouwen langs een parcours moeten lopen. Eén probleem: de stad zoekt nog naar gebouwen waardoor de deelnemers kunnen lopen. Daarom doet het nu een oproep naar inwoners en handelaars. "Woon je langs het parcours? Laat het ons weten. We komen een kijkje nemen en sturen de deelnemers er graag door", klinkt het in een persbericht.

Gistel zoekt ook nog vrijwilligers die mee willen helpen tijdens de voorbereiding. "We zoeken mensen voor op de dag zelf, maar ook voor de klusjes achteraf. We zoeken ook verenigingen en clubs die willen meehelpen aan animatie of die mensen op sleeptouw willen nemen." Mensen kunnen zich daarvoor wenden tot de diensten economie en sport van de stad.