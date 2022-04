Extreem giftige adder in logistiek bedrijf in Pelt: "Een beet kan dodelijk zijn" 

De medewerker van het Natuurhulpcentrum, gewapend in een dikke jas en dikke handschoenen, heeft een slangenhaak om het dier te vangen en in een kist te leggen. "Alles is gelukkig goed verlopen. De werknemers waren wel geschrokken, maar we hebben het dier veilig gevangen", gaat Houbrechts verder. "Zo'n slang kan uit zelfverdediging best agressief reageren en dan zit je met een probleem want in België is er geen tegengif tegen de Palestijnse adder."