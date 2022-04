Grieken staken vandaag uit protest tegen hoge levensduurte: "Energierekeningen hoger dan lonen van mensen"

Grijpt de Griekse regering dan niet in? "Er waren vragen om de btw op energie bijvoorbeeld te verlagen, iets wat in België al is gebeurd. Maar hier doen ze dat niet want ze denken dat de consument dat niet in zijn zak gaat voelen. Ook de btw op benzine willen ze niet verlagen, want dat komt enkel de rijken ten goede."

"Maar wat de regering wel heeft gedaan is subsidies geven aan mensen met een lager inkomen. Dat loopt op tot 13 euro per maand voor benzine en een 100 à 200 euro op de laatste energierekening die is binnengekomen." Eén ding is duidelijk: voor de mensen die vandaag staken is dat niet genoeg. "Het is eigenlijk niet voldoende en dat is de reden waarom mensen vandaag op straat komen. Het is te weinig. De mensen eisen loonsverhoging", besluit Tersago.