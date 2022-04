Grote stroomonderbreking treft Evere en Schaarbeek, VRT blijft uitzenden

Door de storing zit onder meer de Meiserwijk zonder stroom, waar de openbare omroepen RTBF en VRT zitten. Onze Franstalige collega's van de RTBF moesten hun televisieprogramma's noodgedwongen onderbreken.

Bij de VRT is dat niet het geval. Op onze nieuwsredactie zagen we de stroom ook even uitvallen, maar omdat we over een back-upnetwerk beschikken kunnen we voortwerken.

De brandweer kwam ter plaatse op het gemeenschappelijke terrein van de omroep om mensen die eventueel vast waren komen te zitten in liften te bevrijden.