Houthakseldam tegen erosie: "Houdt modder op velden, zodat het niet in waterlopen stroomt"

“Het perceel naast mijn deur is rood ingekleurd op de erosiekaart”, vertelt Bert. “Dat wil zeggen dat wij verplicht zijn om daar een erosiemaatregel op toe te passen. Dat kan gaan om niet-kerende grondbewerking of het aanleggen van een grasstrook, of een houthakseldam. Die dam houdt deeltjes modder tegen waar de voedings- en meststoffen inzitten, en zo blijven die op het veld. Het water trekt er wel doorheen en komt zo in de waterlopen terecht. Het water is zuiverder omdat er minder meststoffen inzitten.”