In maart helft meer faillissementen in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen gingen in de eerste drie maanden van dit jaar 38 procent meer bedrijven failliet dan het jaar daarvoor. In maart ging het nog sneller: er gingen 126 bedrijven op de fles tegenover 83 vorig jaar, een stijging met 51,8 procent.

De faillissementengolf verspreidt zich over alle sectoren, niet alleen de traditionele sectoren die te lijden hadden onder corona, zoals de evenementen of horeca. “We zien het overal gebeuren”, zegt Eric Vandenbroele. “Ook in de bouw, transport en groententeelt zijn er veel slachtoffers gevallen.”