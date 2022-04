Pelts slachtoffer van bouwbedrog krijgt gratis hulp van aannemers: “Zo wordt mijn werf toch nog een thuis”

De reportage van “Pano” over malafide aannemers werd in februari uitgezonden en al snel kwamen er reacties op de reportage, vertelden de programmamakers aan Ingrid De Wit. “Zo dienden Dirk, Jan en Kris zich aan om mij te helpen. Drie aannemers die mij willen helpen met de stabiliteitsproblemen en de afwerking van het huis”, vertelt Ingrid opgewekt. “Woorden schieten tekort om die mensen te bedanken. Gewoon belangeloos iemand helpen, dat is te mooi voor woorden.”