Auto van 7 jaar of ouder verkopen en inruilen voor nieuwer exemplaar is veel duurder geworden door oorlog in Oekraïne

Concreet: stel dat je je oudere wagen voor 5000 euro wil verkopen, dan verlies je daar momenteel gemiddeld tot 750 euro op. Ruil je die in voor een recenter model van bijvoorbeeld 15.000 euro, dan betaal je tot 2.250 euro méér dan enkele maanden geleden. Je factuur stijgt dus met 3.000 euro.

“Het feit dat recente tweedehandswagens duurder worden, is omdat er steeds minder zijn,” legt Ivo Willems van Cardoen uit, “er worden maar weinig nieuwe wagens geleverd, dus blijft iedereen met de huidige wagen rijden en daardoor is er dus weinig instroom op de tweedehandsmarkt. We zien dat de consument zoekt naar goedkopere occasies, bijvoorbeeld van 15.000 euro of minder, maar ze helaas niet kan vinden.”

De gebrekkige levering van nieuwe wagens is overigens al sinds 2021 een probleem: het begon met mondiale logistieke problemen als gevolg van een economische relance na de ergste coronagolven in 2021, maar door de oorlog in Oekraïne, de recente aardbeving in Japan en nieuwe coronalockdowns in China is de aanlevering van halfgeleiders, chips en kabelmateriaal voor nieuwe auto’s nog groter geworden.