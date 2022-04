Jeugdvoetbalcentrum Bruineveld in Kessel-Lo verandert van naam om verwarring en verkeersoverlast te voorkomen

Het jeugdvoetbalcentrum in Kessel-Lo bij Leuven heeft twee ingangen: één via de Domeinstraat en één via de wijk Bruineveld. De ingang via Bruineveld is een dienstingang en mag enkel gebruikt worden voor leveringen, de poetsfirma en trainers van de club. De hoofdingang voor spelers en supporters ligt in de Domeinstraat. Maar heel wat mensen die aan het Jeugdvoetbalcentrum Bruineveld moeten zijn, voeren “Bruineveld” in op hun GPS en komen zo aan de foute ingang.