Kinderen met een fysieke beperking beleven paaskamp "Omnisport On Wheels" in Tongerlo

To Walk Again, een organisatie die zich inzet voor mensen met een fysieke beperking, organiseert elke zomer een tiental vakantiekampen voor zo'n 120 kinderen . Deze keer vindt er ook een kamp plaats in de paasvakantie met het thema “Omnisport On Wheels”. De organisatie wil op die manier de deelnemers laten zien dat ze ondanks hun beperking, nog veel meer kunnen dan ze denken. "Als we er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat een kind op het einde van de week zijn veters kan strikken, dan is dat voor de kinderen en ouders een overwinning. Daar halen wij veel voldoening uit", vertelt Stephen Stappaerts van To Walk Again.