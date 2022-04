Knutselnamiddag voor Oekraïense kinderen en kwetsbare gezinnen: "Een tastbare steun voor ons"

Alicia, een Oekraïense vluchteling, kwam samen met haar zoon op verkenning: "We zijn heel blij dat Peter dit organiseert, het is als een tastbare steun voor ons en onze kinderen. Ze willen ons echt welkom doen voelen", vertelt ze in het Engels. Haar zoon deed deze week nog niet mee en observeerde nog even. "Mijn zoon is autistisch, dus hij moet eerst aan de situatie wennen. Ik hoop dat hij binnenkort wil meedoen en nieuwe vrienden maakt."