Gebrek aan grondstoffen en twijfel over samenwerking met Rusland: satellietenbouwer uit Kruibeke vreest gevolgen oorlog

Bij Qinetiq Space in Kruibeke wordt hoogtechnologisch materiaal gemaakt dat gebruikt wordt in lucht- en ruimtevaart. Bij de productie van bepaalde toestellen ondervinden ze nu al problemen, zegt Frank Preudhomme van Qinetiq Space bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Bepaalde componenten komen uit Rusland. Door de sancties krijgen we die niet meer binnen. We moeten nu op zoek naar alternatieve leveranciers. Soms passen die componenten niet helemaal en moet ons productieproces aangepast worden. Dat veroorzaakt nu al wat vertraging.”