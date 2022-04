Lier zoekt nog 600 figuranten voor Ommegang: "Geen theaterervaring nodig"

Lier is nog op zoek naar figuranten voor de Ommegang. In totaal doen er 1300 mensen mee aan de stoet, waarvan 730 figuranten. Die figuranten gaan verkleed mee in de stoet. "We hebben op dit moment al 100 figuranten en organiseren dus castingdagen om nog 600 extra figuranten te vinden", vertelt Luk Ceulemans.