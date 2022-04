Lunaparken aan zee doen gouden zaken door het slechte weer

"We wandelen voorbij, maar door de regen komen we ook even binnen", zegt Esther Cools uit Herentals. "Het lunapark is ideaal om met de kindjes eens door te lopen. Al houd ik niet echt van het concept: we spenderen geld, maar we krijgen niets. Eigenlijk kan je beter in de winkel iets gaan kiezen."

"Door al die wind op het strand is het gemakkelijker wat geld te spenderen in het lunapark", klinkt het bij Mattis Binon uit Opwijk. "Een specifiek budget voor ogen houden, is belangrijk want anders ben je zo 100 euro kwijt."