8.000 wagens geblokkeerd in haven van Zeebrugge

Maar ook de andere helft van de wagens gaat wellicht niet naar Rusland. "Daar hebben de automerken zelf beslist om niet meer naar Rusland te verschepen en om een andere oplossing te zoeken", gaat Adriansens verder. "Voor die wagens wordt een alternatieve markt gezocht. Wellicht gaan die naar Scandinavië of naar landen buiten Europa zoals China."

Intussen vraagt Adriansens aan autobedrijven om hun wagens in andere havens te stockeren. "In onze terminal doen we graag overslag, en geen stockage. Onze terminal staat vol. Daarom dat we geen extra auto's zullen stockeren. We proberen alle andere plaatsen vrij te houden voor onze regelmatige trafiek."