Man die vorig jaar cipier gijzelde in gevangenis Brugge riskeert 15 jaar cel

In februari vorig jaar gijzelde een Kosovaarse gevangene een jonge vrouwelijke cipier. Dat deed hij tijdens de wandeling met een zelfgemaakt scherp wapen. De gijzeling duurde 3 uur. De gijzelnemer zat toen in de cel omdat hij veroordeeld is als mededader bij een moord. Hij hoopte om te kunnen ontsnappen met een helikopter.

Volgens de advocaten van de gijzelnemer bevond de dader zich in een uitzichtloze situatie. De man had net te horen gekregen dat hij zijn straf moest uitzitten in een gevangenis in Kosovo, waar hem wellicht een langere celstraf wacht. De gijzelnemer vraagt daarom een milde straf, maar toont begrip voor de cipier. "Ik wil me van diep in mijn hart verontschuldigen. Ik hoop dat je er geen trauma aan overhoudt."