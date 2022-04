Man in levensgevaar nadat hij in vijvers van Elsene valt

Rond middernacht kreeg de Brusselse brandweer een oproep dat er drenkeling was in de vijvers van Elsene aan de Guldensporenlaan. Het was een voorbijgangster die de man in de vijver had zien vallen, ze zag de man daarna niet meer aan de oppervlakte. De vrouw bleef ter plaatse en toen de hulpdiensten, een medisch team en een duikteam van de brandweer, aankwamen, kon ze de plaats aanduiden waar de man in het water was gevallen.

Na een zoektocht van ongeveer vijf minuten werd de drenkeling, bewusteloos en in hartstilstand, op het droge gebracht en toevertrouwd aan het MUG-team. Ze begonnen de man te reanimeren en kregen weer een polsslag. De man werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Momenteel is hij nog altijd in levensgevaar.

De politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene had tijdelijk een veiligheidsperimeter ingesteld om het werk van de hulpdiensten te vergemakkelijken.