Checkpoint in Zeebrugge moet Russische schepen weren uit Belgische havens 

Maar ook daar kan snel verandering in komen. Europa beslist eerstdaags tot een uitdoving van de handel in steenkool met Rusland. Er mogen geen nieuwe contracten worden afgesloten en de bestaande contracten moeten ten laatste binnen 3 maanden tot een einde komen. "De impact zal vooral voelbaar zijn in de haven van Gent, want 8 procent van de schepen voert er steenkool aan voor de staalproductie", weet de minister.

In de haven van Zeebrugge staan momenteel enkele duizenden auto's op de kade. Zij mogen niet meer worden geleverd aan Rusland en men zoekt er nu een andere bestemming voor. Verdere impact is er nog niet omdat de haven vooral gas betrekt vanuit Rusland. In de haven van Antwerpen gaat het jaarlijks om 11 miljoen ton goederen.