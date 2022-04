Na meer dan 70 jaar komt er een einde aan 3 wielergeneraties Van Staeyen

De Schotenaar Michael Van Staeyen, een 33-jarige renner bij team EvoPro Racing, stopt definitief als renner. Met de Scheldeprijs rijdt hij vandaag zijn laatste wedstrijd in "zijn" Schoten. "De Scheldeprijs is een synoniem voor Van Staeyen. Wij wonen en zijn geboren en getogen in Schoten. Dat dit zijn laatste wedstrijd is maakt het dus nog specialer", vertelt vader Patrick bij Radio 2 Antwerpen.

Het wordt een emotionele dag, want al bijna 80 jaar lang was er elk weekend ergens in een wedstrijd een Van Staeyen te vinden. Soms kwam er ook stress bij kijken, maar de vreugde die het wielrennen hen al die jaren heeft gebracht, neemt volgens Patrick de bovenhand.